МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович высмеял заявление Петра Порошенко о "самой сильной армии на континенте". Свою критику политик выразил в эфире телеканала "112 Украина".

В четверг украинский лидер выступал с ежегодным посланием в парламенте, где, в частности, заявил о восстановлении боеспособности армии.

"Ну действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные", — сыронизировал Рабинович.

В апреле Порошенко заявлял, что армия Украины — "одна из наиболее боеспособных в Европе". Позднее он уточнил, что она является одной из самых эффективных на континенте.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Страна также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.