СМИ назвали вероятную тему выступления Трампа на сессии Генассамблеи ООН

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет говорить о реформировании международной торговли во время 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
"Он также будет говорить о реформировании международной торговли", — приводит портал слова одного из источников.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.