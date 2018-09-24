Альянс премьера Армении победил на выборах в городской совет Еревана

ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Предвыборный блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", победил на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, набрав 81,06% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.
В соответствии с законом о местном самоуправлении, в Ереване мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.
На пост градоначальника от партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Партия участвовала в выборах в блоке "Мой шаг". Партия "Процветающая Армения", представленная в парламенте второй по величине парламентской фракцией "Царукян", выдвинула кандидатуру депутата Наиры Зограбян. "Светлая Армения" и "Республика", входящие в парламентскую фракцию "Елк" (Исход), выступили блоком "Свет" и выдвинули на пост мэра министра юстиции Артака Зейналяна.
Среди других политических сил, участвовавших в выборах — Реформистская партия, партии "Наследие", "Айк" (Айказун), "Демократический путь", "Оринац еркир" (Страна законности), "Дашнакцутюн" и "Еркир цирани" (Страна абрикоса), а также блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы".
Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после акций протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернете был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.