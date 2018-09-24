Альянс премьера Армении победил на выборах в городской совет Еревана

ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Предвыборный блок "Мой шаг", в который входит возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном партия "Гражданский договор", победил на выборах в совет старейшин (горсовет) Еревана, набрав 81,06% голосов, свидетельствуют данные Центризбиркома.

Согласно обнародованным на сайте ЦИК результатам подсчета бюллетеней со всех 475 участков, за блок "Мой шаг" проголосовали 294 109 из 370,3 тысячи избирателей. Второе место заняла возглавляемая крупным армянским предпринимателем Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения" — 6,95% (25219 голосов), третье — блок "Свет" — 4,99% (18112). Явка на прошедших в воскресенье выборах составила 43,65%. За места в горсовет боролись 12 партий и блоков.

В соответствии с законом о местном самоуправлении, в Ереване мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получает более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Партия участвовала в выборах в блоке "Мой шаг". Партия "Процветающая Армения", представленная в парламенте второй по величине парламентской фракцией "Царукян", выдвинула кандидатуру депутата Наиры Зограбян. "Светлая Армения" и "Республика", входящие в парламентскую фракцию "Елк" (Исход), выступили блоком "Свет" и выдвинули на пост мэра министра юстиции Артака Зейналяна.

Среди других политических сил, участвовавших в выборах — Реформистская партия, партии "Наследие", "Айк" (Айказун), "Демократический путь", "Оринац еркир" (Страна законности), "Дашнакцутюн" и "Еркир цирани" (Страна абрикоса), а также блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы".

Для избрания в совет старейшин партиям нужно набрать как минимум 6%, а партийным блокам — 8%. В этом случае они проходят в горсовет, получают депутатские мандаты и создают в горсовете партийные фракции. Тем не менее, согласно избирательному кодексу, в горсовет должны пройти три партии или блока, следовательно, занявшая в выборах третье место политсила получит мандаты независимо от набранных голосов.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после акций протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернете был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.