Британские СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии

Москва, 24 сен — РИА Новости. Великобритания не отправляла свои подводные лодки в Средиземное море для нанесения удара по сирийским правительственным войскам за использование химического оружия, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.
Daily Mail считает, что в распоряжении вооруженных сил страны попросту не оказалось необходимых средств, которые можно туда отправить, а причиной этого стало плачевное состояние армии.
Издание предполагает, что из-за многолетних сокращений оборонного бюджета Королевские вооружённые силы едва ли способны справиться с выполнением ежедневных обязанностей в НАТО, не говоря уже о подготовке к возможным новым угрозам. После окончания холодной войны численность армии составляла более 160 тысяч человек, однако после реформ 2010 года во времена правительства Дэвида Кэмерона, число военнослужащих сократилось вдвое.
Кроме того, издание отмечает и ненадлежащее техническое состояние военной техники Великобритании. В 2017 году 21 из 67 бомбардировщиков Tornado и 43 из 135 истребителей Eurofighter Typhoon находились в ужасном состоянии. А во время учений, проходивших в прошлом году в США, британские военные показали худшие результаты, потому что все оружие в их распоряжении было непригодно для ведения боевых действий.
Если страна не хочет ограничивать свои амбиции, что привело бы к определённым политическим, экономическим и дипломатическим последствиям, необходимо увеличивать военные расходы и перестать экономить на армии. Потеря военной мощи неминуемо повлечёт за собой потерю мирового влияния, подчеркивает Daily Mail.