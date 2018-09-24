Британские СМИ рассказали о фейковом ударе Великобритании по Сирии

Москва, 24 сен — РИА Новости. Великобритания не отправляла свои подводные лодки в Средиземное море для нанесения удара по сирийским правительственным войскам за использование химического оружия, пишет Daily Mail со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

Издание отмечает, что в начале этого года Тереза Мэй отдала приказ нанести удары по Сирии, а другие британские СМИ распространили сообщения, что подводные лодки, наполненные крылатыми ракетами, уже находятся на полпути к Средиземному морю. Однако на самом деле Великобритания не отправила туда ни одной единицы техники.

Daily Mail считает, что в распоряжении вооруженных сил страны попросту не оказалось необходимых средств, которые можно туда отправить, а причиной этого стало плачевное состояние армии.

Издание предполагает, что из-за многолетних сокращений оборонного бюджета Королевские вооружённые силы едва ли способны справиться с выполнением ежедневных обязанностей в НАТО, не говоря уже о подготовке к возможным новым угрозам. После окончания холодной войны численность армии составляла более 160 тысяч человек, однако после реформ 2010 года во времена правительства Дэвида Кэмерона, число военнослужащих сократилось вдвое.

Помимо этого, у нынешнего правительства в планах сократить численность армии до 50 тысяч человек, и таким образом, британская армия, которую "некогда боялись и почитали по всему миру", станет вдвое меньше, чем армии Италии, Испании и Германии, добавляет Daily Mail. В качестве примера издание приводит "маленький, но свирепый" отряд британских войск на базе НАТО в Эстонии, который насчитывает 800 солдат и десять танков "Челленджер", которые должны "противостоять России". Сами солдаты называют своё пребывание в Эстонии операцией "Подсадная утка". В случае нападения России они будут "принесены в жертву Путину", отмечают авторы статьи.

Кроме того, издание отмечает и ненадлежащее техническое состояние военной техники Великобритании. В 2017 году 21 из 67 бомбардировщиков Tornado и 43 из 135 истребителей Eurofighter Typhoon находились в ужасном состоянии. А во время учений, проходивших в прошлом году в США, британские военные показали худшие результаты, потому что все оружие в их распоряжении было непригодно для ведения боевых действий.

Если страна не хочет ограничивать свои амбиции, что привело бы к определённым политическим, экономическим и дипломатическим последствиям, необходимо увеличивать военные расходы и перестать экономить на армии. Потеря военной мощи неминуемо повлечёт за собой потерю мирового влияния, подчеркивает Daily Mail.