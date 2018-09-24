ВМС Украины обвинили Россию в создании "опасных инцидентов"

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. ВМС Украины заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.
Как заявляют в ведомстве, российские вооруженные силы допустили ряд "опасных инцидентов", в частности, российский разведывательный корабль "Приазовье" якобы совершил чрезмерное сближение с украинским кораблем на дистанцию двух кабельтов (около 440 метров), чем нарушил требования международных правил и создал опасную ситуацию.
В другом случае, как считают в ВМС Украины, российский истребитель Су-27 создал "предпосылки к аварийной ситуации в воздухе", приблизившись к Ан-26 ВВС Украины на опасное расстояние.
Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.