Глава Еврокомиссии выразил полную поддержку системе ООН

ООН, 23 сен — РИА Новости. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер завил о полной поддержке курса ООН и инициативы по реформированию организации.

"Мы активно и полностью поддерживаем систему ООН, потому что вашей работой вы прокладываете путь к лучшему будущему, ООН является краеугольным камнем многосторонности, моста к лучшему человечеству, лучшему миру", — сказал Юнкер, выступая на брифинге в воскресенье по итогам встречи с генсеком ООН Антониу Гуттерешем.

Юнкер добавил, что "Европейский союз останется прекрасным партнером ООН и Антониу Гутерреша."

Глава Еврокомиссии также отметил, что многосторонний подход не мертв, его нужно поддерживать — это единственный шанс сформировать будущее земного шара таким образом, который будет приемлемым для всех заинтересованных сторон.

"Нам не нравится односторонний подход, мы считаем, что многосторонность должна иметь шанс, это трудно, но это единственный путь для будущего", — отметил Юнкер.

"Позвольте мне в заключение сказать, насколько я могу, я поддерживаю инициативы генерального секретаря по реформированию Организации Объединенных Наций", — заключил Юнкер.