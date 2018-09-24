Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах в ЕП

РИМ, 23 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони объявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2019 году выборах в Европейский парламент, об этом политик заявил в воскресенье, выступая на мероприятии своей партии "Вперёд, Италия".

Берлускони в своей речи подверг критике нынешнее правительство, объявив, что оно и в особенности "Движение 5 звезд" являются врагами свободы.

"Есть две команды — "Лига", которая скопировала у нас 95% программы, и "Движение 5 звезд", которое оказалось ещё хуже, чем мы представляли, хуже, чем левые, — противником предприятий и инфраструктуры и сторонником национализации", — заявил бывший премьер.

Чтобы "спасти страну, которую любит", Берлускони объявил о готовности "выйти на поле на следующих выборах". Общаясь с репортерами после выступления, политик, которому через неделю исполнится 82 года, уточнил, что "думает выдвинуть свою кандидатуру на следующих европейских выборах", в которых "Вперёд, Италия" традиционно выступит в коалиции с другими правоцентристскими партиями Европы в рамках "Европейской народной партии".

"Двадцать пять лет назад мы спасли Италию от коммунистов, сейчас она столкнулась с более крупной опасностью: невежество, некомпетентность, постоянное поощрение социальной ненависти. Сейчас страну должны спасти мы", — заявил Берлускони.

В мае надзорный суд Милана вынес решение о реабилитации Берлускони, который в 2013 году был приговорен Верховным судом Италии к четырем годам лишения свободы по резонансному делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему группе Mediaset. Постановление надзорного суда отменило предыдущие решения судебных органов, согласно которым экс-премьер в течение шести лет после вынесения приговора не мог занимать государственные должности и баллотироваться на выборах.