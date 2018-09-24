Главы МИД пяти арабских государств встретились с де Мистурой

АММАН, 24 сен — РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Иордании, Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ встретились со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел Иордании, полученном в распоряжение РИА Новости.
Согласно документу, министры обсудили пути активизации совместной роли арабских стран в урегулировании различных кризисов в регионе, а также обсудили с де Мистурой ситуацию в Сирии.
Как сообщается в пресс-релизе, министры приняли решение продолжить совещания и координацию ради общих арабских интересов.
Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.