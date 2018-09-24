Главы МИД пяти арабских государств встретились с де Мистурой

АММАН, 24 сен — РИА Новости. Главы министерств иностранных дел Иордании, Египта, Бахрейна, Саудовской Аравии и ОАЭ встретились со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел Иордании, полученном в распоряжение РИА Новости.

"(Глава МИД Иордании Айман — ред.) ас-Сафади сегодня вечером (в воскресенье — ред.) принял участие в совещании, в которой также участвовали министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри, глава МИД Королевства Саудовская Аравия Адиль аль-Джубейр, министр иностранных дел Бахрейна шейх Халед бен Ахмед Аль Халифа и глава МИД ОАЭ доктор Анвар Гаргаш на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН", — говорится в пресс-релизе.

Согласно документу, министры обсудили пути активизации совместной роли арабских стран в урегулировании различных кризисов в регионе, а также обсудили с де Мистурой ситуацию в Сирии.

Как сообщается в пресс-релизе, министры приняли решение продолжить совещания и координацию ради общих арабских интересов.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.