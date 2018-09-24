В Стокгольме вручат международную награду "За достойный образ жизни"

СТОКГОЛЬМ, 24 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Обладателей международной награды "За достойный образ жизни" (Right Livelihood Award) за 2018 год, которую присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией, назовут в понедельник в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-служба премиального фонда.

Премию учредил в 1980 году шведско-немецкий журналист и филателист Якоб фон Укскуль, продав коллекцию своих марок. Поясняя ее основание, он неоднократно говорил, что сделал это для поддержки работы по решению острых проблем, с которыми сталкивается человечество и которые требуют принятия срочных мер. Общая сумма денежного вознаграждения составляет 315 тысяч евро.

До учреждения награды Якоб фон Укскуль обращался в Нобелевский фонд с предложением основать две дополнительные премии в области окружающей среды и за работу по преодолению бедности. Со своей стороны он даже предложил финансовое содействие. Нобелевский фонд, однако, ответил отказом. Поэтому Якоб фон Укскуль и решил основать премию, которую как шведские журналисты, так и сами сотрудники фонда стали называть неофициально альтернативной Нобелевской премией.

За годы присуждения премии ее обладателями стали в общей сложности около 170 активистов и организаций из более чем 68 стран. Среди российских призеров — организация "Мемориал", Комитет солдатских матерей, журналистка Алла Ярошинская и правозащитница Светлана Ганнушкина.

В прошлом году награды присудили американскому юристу по вопросам окружающей среды Роберту Билотту, юристу по правам человека из Индии Колину Гонсалвесу, журналистке из Азербайджана Хадидже Исмаиловой и активистке из Эфиопии Йетнеберш Нигуссие за работу в области прав женщин и девочек.