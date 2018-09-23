Число погибших в столкновениях в Триполи выросло до 115 человек

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Число погибших в результате столкновений в ливийском Триполи увеличилось до 115 человек, 560 получили ранения, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление военного госпиталя при управлении по делам раненых в Триполи.

Ранее сообщалось о 66 погибших и 187 раненых.

"Военный госпиталь при управлении по делам раненых в Триполи объявил, что всего в столкновениях, которые вспыхнули Триполи 26 августа, погибли 115 человек, 560 получили ранения", — пишет портал. По его данным, среди пострадавших 383 человека с ранениями тяжелой и средней тяжести, 177 с незначительными ранениями.

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна в нескольких десятках километров к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" — выходцы из ливийской столицы.

Жилые районы города в ходе боев подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек. Как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка 8 тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.