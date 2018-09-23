Гутерреш назвал передачу власти в Армении "фантастическим примером"

ООН, 23 сен — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал процесс передачи власти в Армении в апреле этого года "фантастическим" примером мирного урегулирования подобных вопросов.

"Мы недавно имели фантастический пример мирной передачи власти, которую продемонстрировали в Армении, это фантастический пример, который говорит, что есть причины верить, что новое поколение будет способно принимать решения лучше, чем мое поколение", — сказал Гутерреш во время сессии ответов на вопросы в социальной сети Facebook

"Это важно подчеркнуть, что гражданское общество, люди, молодые люди могут объединиться и показать, что демократия, свобода, гражданские права в высшей степени важны для наших сообществ", — добавил генсек.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии (РПА) Сержа Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер, в настоящее время эту должность занимает Никол Пашинян.