У Букингемского дворца задержали мужчину с электрошокером

ЛОНДОН, 23 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона в воскресенье днем задержала мужчину у Букингемского дворца, который пытался войти в него с электрошокером типа Taser, говорится в сообщении полиции.

Стражей порядка вызвали около 13.00 (15.00 мск) к Букингемскому дворцу, где охрана не пропустила во дворец и задержала 38-летнего мужчину. "Сотрудники прибыли на место и около 13.00 38-летний мужчина был арестован по подозрению в обладании оружием, а именно Тазером", — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время задержанный остается под стражей, однако полиция пока не квалифицирует данный инцидент как связанный с терроризмом.