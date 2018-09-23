В Норвегии арестовали гражданина России

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Норвегии на две недели арестовали россиянина по подозрению в "незаконной информационной деятельности", передает агентство NTB со ссылкой на полицию безопасности PST.

Позже правоохранители подтвердили РИА Новости информацию о задержании.

По данным СМИ, мужчину арестовали в пятницу в аэропорту Осло после посещения им семинара в норвежском парламенте.

Накануне суд принял решение о заключении россиянина под стражу.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации, в нем приняли участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.

"Необоснованный арест"

Сам задержанный назвал обвинения недоразумением, рассказала его адвокат Хеге Аакрэ.

"Мой клиент заявляет, что не понимает, почему его подозревают, и что все это связано с каким-то недоразумением", — заявила Аакрэ РИА Новости.

Из ее слов также стало известно, что арестованному 51 год.

В свою очередь, российское посольство назвало арест мужчины надуманным и необоснованным.

"Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом", — отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

В посольстве также пообещали обеспечить арестованному консульское содействие.