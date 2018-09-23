В ДНР сообщили о втором обстреле Горловки силовиками

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку в воскресенье вечером, повреждены два дома, сообщил и.о. главы города Иван Приходько.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что утром обстрелом со стороны украинских силовиков в Горловке повреждено 12 домов.

"Гольма. Обстрел в 17.00 Комсомольская,1/33 — попаданием в фасад повреждено три окна, взрывной волной подняло шифер. Гардина,6/9 — прилетело рядом, повреждены оконные рамы. Стреляли из зенитной установки", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.