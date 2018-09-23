Россиянин вошел в тройку лучших на чемпионате мира по сборке кубика Рубика

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Шестнадцатилетний россиянин Андрей Че занял третье место на чемпионате мира по скоростной сборке кубика Рубика Red Bull Rubik's Cube.

Россиянину удалось завоевать бронзу за сборку кубика одной рукой — в полуфинале он уступил немцу Филиппу Вейеру доли секунды.

Чемпионат проходил в Бостоне. Всего в состязании приняли участие атлеты из 13 стран. Они соревновались в трех дисциплинах: спидкубинг (сборка кубика на скорость), скоростная сборка кубика одной рукой и рескрамбл — повторение заданной комбинации кубика.

Победителем в спидкубинге стал фаворит турнира, обладатель мирового рекорда австралиец Феликс Земдекс с результатом 6,899 секунды. В рескрамблинге победу одержал Рикки Майлер из Германии, уложившийся в 30,128 секунды. Первое место в категории "сборка одной рукой" занял Билл Ванг из Канады, сумевший решить головоломку за 14,943 секунды. Среди женщин первое место в спидкубинге заняла американка Дана Йи с результатом 8,041 секунды.

На соревнованиях присутствовал и создатель головоломки Эрне Рубик. "Меня очень радует и волнует то, что сейчас происходит с кубиком Рубика. Я никогда и не мечтал о такой популярности своего изобретения, о том, что столько человек будут увлекаться этой игрой. и кубик не делит людей на национальности — он объединяет весь мир", — заявил он.

Возраст участников соревнований — от 16 до 30 лет. Эрне Рубик создал головоломку в 1974 году. На сборку самого первого кубика у профессора ушел целый месяц. Существует более 43 квинтиллионов способов перемешать кубик Рубика, однако каждый "скрамбл" можно решить за 20 или менее ходов и всего за несколько секунд. РИА Новости выступило информационным партнером мероприятия.