Посольство в Норвегии назвало арест россиянина необоснованным

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Посольство РФ в Норвегии считает, что задержание и арест гражданина РФ в Норвегии в пятницу носит надуманный характер и необоснованно, говорится в сообщении для прессы посольства РФ.

По данным норвежского информационного агентства NTB мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу когда подозреваемый находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу. В полиции безопасности Норвегии РИА Новости подтвердили арест гражданина РФ, однако каких-либо других подробностей давать не стали.

"Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом. Обеспечиваем консульское содействие и защиту прав и интересов нашего гражданина", — говорится в сообщении для прессы.

В посольстве также подтвердили, что россиянина задержали в аэропорту Осло после его участия в международном семинаре в норвежском парламенте.

Как рассказала ранее РИА Новости адвокат подозреваемого Хеге Аакрэ ее клиент считает задержание и подозрения недоразумением. Мужчине 51 год, он из России и других подробностей о нем не сообщается.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации и в нем приняли участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.