Арестованный в Норвегии россиянин назвал обвинения недоразумением

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Гражданин РФ, арестованный в Норвегии по подозрению в "незаконной информационной деятельности", считает это недоразумением и не понимает, почему его подозревают. Об этом РИА Новости сообщила адвокат россиянина Хеге Аакрэ.

"Мой клиент заявляет, что не понимает, почему его подозревают, и что все это связано с каким-то недоразумением", — сказала РИА Новости адвокат.

По ее словам, арестованному 51 год и он из России. Других подробностей адвокат давать не стала.

Ранее арест гражданина РФ подтвердили РИА Новости и в полиции безопасности Норвегии. Однако каких-либо других подробностей тоже давать не стали.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий из посольства РФ в Осло.

По данным норвежского информационного агентства NTB , мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда подозреваемый находился в аэропорту Осло. Решение о его заключении под стражу принял суд Осло в субботу.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации и в нем приняли участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.