Болтон рассказал, чему будет посвящена речь Трампа на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит на Генассамблее ООН с речью о месте Америки в мире, а на Совбезе ООН поднимет темы КНДР и Ирана, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел.

"Его (Трампа) речь на Генассамблее ООН во вторник будет посвящена американскому суверенитету, тому, как он вписывается в место Америки в мире. Кроме того, будет заседание Совета безопасности во вторник, где он будет говорить о своей политике в вопросе нераспространения, касающейся Северной Кореи и Ирана. Очень важно показать, как отличаются подходы к ним в свете разного контекста", — сказал Болтон в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Трамп также намерен поднять темы торговой войны и стратегической стабильности в отношениях США и Китая, а также разногласий США и России.

"Думаю, что у президента будет возможность продемонстрировать, насколько плотная сейчас международная повестка и насколько активен он был в каждом из этих вопросов", — добавил он.