Порошенко рассказал, зачем украинские корабли вышли в Азовское море

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Украинские корабли "Донбасс" и "Корец" вышли в Азовское море и станут частью новой военно-морской базы украинского флота, сообщил президент Украины Петр Порошенко в сети микроблогов Twitter.

Вітаю наші військові кораблі — пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" — з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.

"Приветствую наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ", — написал украинский президент.

Украинские суда — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, информировало погрануправление ФСБ по Крыму. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). В воскресенье оба корабля прошли Керченский мост.

Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.