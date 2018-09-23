Опубликовано видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Телеканал "Россия 24" опубликовал видео прохода кораблей ВМС Украины под Крымским мостом.

В четверг буксир "Корец" и корабль управления "Донбасс" вышли из Одессы в Бердянск. На следующий день суда прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, где их начала сопровождать береговая охрана ФСБ. В 13:50 воскресенья корабли вошли в канал и в 15:15 прошли под мостом, сообщил глава "Крымских морских портов" Алексей Волков.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал корабли с выходом в Азовское море.

"Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ", — написал украинский президент в Twitter.

© Фото : предоставлено очевидцем Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста © Фото : предоставлено очевидцем Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста

Ситуация в Азовском море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.

Как отметил кандидат политических наук Михаил Ненашев, Киев с таким же успехом может вынашивать планы по строительству военно-космической базы на Марсе. По его словам, Украина не обладает нужными кадрами, которые могли бы строить большие корабли и причальные сооружения. При этом он также отметил, что Азовское море мелководное и гораздо больше подходит для рыболовства и туризма, нежели для строительства военных баз.