В Норвегии арестовали россиянина

СТОКГОЛЬМ, 23 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Гражданин России заключен под арест на ближайшие две недели в Норвегии по подозрению в незаконной информационной деятельности, передает агентство NTB со ссылкой на полицию безопасности PST.

"Да, подтверждаем, что задержан гражданин России", — подтвердили РИА Новости в полиции безопасности Норвегии, однако каких-либо других подробностей давать пока не стали.

Как пояснило агентство NTB, мужчину задержали после семинара в парламенте Норвегии в пятницу, когда подозреваемый находился в аэропорту Осло. Накануне суд принял решение о заключении россиянина под стражу.

Прошедший семинар касался вопросов дигитализации, в нем приняли участие 79 человек из 34 стран, которые работают в системе администрации парламентов.

Как рассказала адвокат россиянина Хеге Аакрэ, он считает обвинения недоразумением и не понимает, почему его подозревают.

По ее словам, арестованному 51 год. Других подробностей адвокат давать не стала.