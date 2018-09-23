В Тунисе в результате наводнений погибли четыре человека

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли в результате наводнений на мысе Эт-Тиб в Тунисе, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителей власти.

Как сообщается, в результате проливных дождей в субботу уровень воды в некоторых районах поднялся до 1,7 метра, что привело к разрушению мостов и дорог.

Агентство сообщает, что среди погибших — две девушки и 60-летний мужчина. Информации о четвертом погибшем не приводится.

По данным Национального института метеорологии Туниса, количество выпавших осадков достигло 200 миллиметров в городе Набуль и почти 225 миллиметров в городе Бени Халед. Проливные дожди оказались самыми мощными за всю историю наблюдения института с 1995 года.

Власти Туниса заявили, что к поисково-спасательным работам привлечены полиция, армия и спасательные команды, а также два вертолета и кареты скорой медицинской помощи. Власти также предприняли превентивные меры в регионе Сахель в Тунисе в ожидании продолжения осадков.