В Гонконге умер нобелевский лауреат Чарльз Као

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Китайский, британский и американский инженер-физик, лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као скончался в Гонконге в возрасте 84 лет, передает агентство Синьхуа.

Сообщается, что в 2004 году у профессора диагностировали болезнь Альцгеймера. В 2010 году он совместно со своей женой учредил фонд помощи больным с подобным диагнозом и стремился привлечь внимание общественности к этому заболеванию.

Чарльз Као в течение многих лет занимался разработкой волоконно-оптических технологий и внес значительный вклад в развитие области телекоммуникации. В 2009 году он был удостоен Нобелевской премии за "новаторские достижения в области передачи света по волокнам для оптической связи".