Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали за запрет паранджи

ЖЕНЕВА, 23 сен — РИА Новости. Жители швейцарского кантона Санкт-Галлен проголосовали за полный запрет на ношение паранджи в их регионе, следует из данных, опубликованных на официальном сайте кантона.

В воскресенье в Швейцарии проходит день референдумов. На федеральном уровне граждане обсуждают возможность запрета ГМО продукции и внесения в конституцию положения о продвижении велоспорта. При этом каждый кантон имеет право выставить на голосование и свои темы.

Жители Санкт-Галлена в воскресенье большинством голосов (почти 67% голосов за при явке около 40%) поддержали инициативу о внесении поправок в уголовный кодекс о запрете скрывать лицо в общественных местах, если это может представлять угрозу безопасности. Данную инициативу в сентябре 2017 года поддержал парламент кантона Санкт-Галлен.

Аналогичный запрет уже введен в соседнем кантоне Тичино. На федеральном уровне власти Швейцарии ранее отклонили инициативу о запрете ношения паранджи по всей стране, заявив, что каждый кантон имеет право сам принимать подобные решения.