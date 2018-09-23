Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Два корабля ВМС Украины в сопровождении российских пограничных судов прошли под Крымским мостом, сообщил глава "Крымских морских портов" Алексей Волков.

"Украинская "эскадра" вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено!", — написал на своей странице в соцсети Facebook Волков.

Накануне корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России. По информации СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Утром в воскресенье оба корабля находились в Черном море в районе Керченского пролива.

В 13.50 корабли украинских Военно-морских сил вошли в Керчь-Еникальский канал и направились в сторону Крымского моста из Черного в Азовское море. Корабли запросили разрешение на проход в канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта, им потребовались услуги лоцманов.

Ситуация в Азовском море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.

Как отметил кандидат политических наук Михаил Ненашев, Киев с таким же успехом может вынашивать планы по строительству военно-космической базы на Марсе. По его словам, Украина не обладает нужными кадрами, которые могли бы строить большие корабли и причальные сооружения. При этом он также отметил, что Азовское море мелководное и гораздо больше подходит для рыболовства и туризма, нежели для строительства военных баз.