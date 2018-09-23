В Британии свернули расследование по отмыванию денег из России

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Бывший руководитель подразделения Национального агентства по борьбе с тяжкими преступлениями Великобритании (NCA) Джон Бентон заявил, что в 2016 году получил приказ остановить расследование по отмыванию денег из России, сообщает газета Telegraph.

Бентон рассказал изданию, что в марте 2016 года британский финансист Уильям Браудер передал ему досье, предположительно, содержащее информацию об отмывании денег в Лондоне преступной группировкой из России. После этого Бентон стал искать в системах агентства данные, которые могли бы подтвердить эту информацию.

"Через примерно 8-10 недель у нас был достаточный пакет документов, который бы подошел. Он свидетельствовал об отмывании денег в Великобритании, данных было достаточно для начала расследования об отмывании денег. Мы были почти уверены, что это были деньги из РФ", — заявил Бентон.

Затем, по его словам, он получил распоряжение о прекращении расследования от вышестоящего должностного лица, связанного с министерством иностранных дел. "Ко мне подошли и пригласили на кофе и, по сути, сказали, что Билл Браудер – головная боль, и нужно оставить это (дело – ред.)", — сказал Бентон. По его словам, позже этот человек еще раз обращался к нему и заявлял, что "расследование мы не проводим".

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск. Браудер заочно приговорен в России к девяти годам лишения свободы по "делу Магнитского". Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital.

В марте текущего года в Британии вступил в силу закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей британским властям вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека. Закон будет применяться после выхода Великобритании из ЕС.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.