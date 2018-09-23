Трое силовиков подорвались на минном заграждении в Донбассе, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (219)

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Трое украинских силовиков 14 бригады ВС Украины подорвались на собственном минном заграждении у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

"Ночью 20 сентября при осуществлении смены личного состава на позиции трое военнослужащих одного из подразделений 14 отдельной механизированной бригады получили ранения при подрыве на своем же минно-взрывном устройстве", — рассказал Марочко.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в лечебное учреждение города Северодонецка, состояние двоих оценивается как средней тяжести, одного – как тяжелое.

"В связи с этим в бригаду прибыла и приступила к работе комиссия из штаба операции Объединенных сил (ООС), проводятся следственные мероприятия", — дополнил представитель оборонного ведомства республики.