Украина направила артиллерийские катера в Азовское море, сообщили СМИ

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Украина направила из порта Бердянска два артиллерийских катера навстречу двумя судам, идущим из Одессы в Азовское море, сообщает в воскресенье "Украинский милитарный портал" со ссылкой на свои источники.

Поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" в субботу прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники сообщил, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск. По последним данным, они вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом. По информации Росморречфлота, украинские судна включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу, обеспечивать безопасность прохождения поможет российский лоцман.

"Из порта в Бердянске для встречи поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Они были доставлены в Бердянск в начале сентября и уже спущены на воду", — сообщает портал.

Также сообщается, что в соответствии с графиком пересечения Керченского пролива "Донбасс" и "Корец" должны зайти в Азовское море около 15.00 (время совпадает с мск), сейчас их сопровождают два российских патрульных катера.

Корабли ВМС Украины сопровождались кораблями береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.