Росморречфлот подтвердил проход кораблей ВМС Украины по Керченскому проливу

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — включены в состав каравана для прохода по фарватеру керченского пролива, сообщила журналистам пресс-служба Росморречфлота.

Корабли ВМСУ в 13.50 вошли в Керчь-Еникальнский канал и направились в сторону Крымского моста из Черного в Азовское море, сообщил ранее источник в крымском правительстве. Корабли запросили разрешение на проход в канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта, им потребовались услуги лоцманов.

"Два судна, принадлежащих ВМС Украине, по имеющемуся порядку включены в состав каравана, который проследует по Керченскому проливу. Наша сторона обеспечивает лоцмана, наша часть — обеспечить безопасность мореплавания", — сообщили в пресс-службе.

Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. По данным СМИ, оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Утром в воскресенье оба корабля находились в Черном море в районе Керченского пролива.