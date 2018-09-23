Украинские корабли ВМС приближаются к Крымскому мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен — РИА Новости. Два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" — вошли в Керчь-Еникальский канал для прохода в Азовское море под Крымским мостом, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"Донбасс" и "Корец" накануне прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники сообщил, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск (Азовское море). Утром в воскресенье оба корабля находились в Черном море в районе Керченского пролива.

Ранее источник в правительстве Крыма сообщил, что украинские корабли вошли в канал в 13:50 в сопровождении судов и "часа через полтора" будут в районе Крымского моста.

Источник также сообщил РИА Новости, что ранее оба корабля запросили разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале в системе движения судов Керченского пролива Росморпорта (Азово-Черноморский бассейновый филиал). Кроме того, кораблям потребовались услуги лоцманов.

Корабли ВМС Украины сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации", сообщили в погрануправлении региона.

Ситуация в Азовском море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море.

В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.

Как отметил кандидат политических наук Михаил Ненашев, Киев с таким же успехом может вынашивать планы по строительству военно-космической базы на Марсе. По его словам, Украина не обладает нужными кадрами, которые могли бы строить большие корабли и причальные сооружения. При этом он также отметил, что Азовское море мелководное и гораздо больше подходит для рыболовства и туризма, нежели для строительства военных баз.