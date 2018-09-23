МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ в связи с высказываниями о теракте

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. МИД Ирана в воскресенье вызвал поверенного в делах Объединенных Арабских Эмиратов в связи с высказываниями одного из официальных лиц страны о теракте на военном параде в Ахвазе, сообщается на официальном сайте МИД ИРИ.

Сообщается, что поверенный в делах ОАЭ "подвергся жесткой критике" и осуждению со стороны Ирана за "безответственные и грубые" комментарии бывшего советника наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна и политического эксперта из ОАЭ Абдулкхалека Абдулла.

"На встрече поверенный в делах ОАЭ был предупрежден о том, что в случае очевидной поддержки террористических актов отдельными лицами, связанными с официальными ведомствами Эмиратов, ответственность за это будет возложена за правительство ОАЭ, и безразличие к таким вещам является неприемлемым", — заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

По данным агентства Fars, Абдулкхалек Абдулла в своем Twitter-аккаунте выступал в поддержку теракта в Ахвазе.

Ранее МИД Ирана вызвал послов Нидерландов, Дании и временного поверенного в делах Великобритании в связи с терактом на военном параде в Ахвазе. Представители трех государств были проинформированы о позиции Ирана в отношении того, что они укрывают членов террористических группировок, причастных к теракту в Ахвазе, в своих странах. По словам Касеми, Иран уже предупредил их правительства о том, что террористы все еще находятся на территории этих стран, и призвал арестовать и судить их.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".