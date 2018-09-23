В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета, обстрелявшего Горловку

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2018 (217)

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по Горловке, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики открыли минометный огонь по Горловке. Повреждения получили 12 домов.

"Своими преступными действиями украинские военные вынудили нас с целью защиты мирных граждан уничтожить минометный расчет 58-й механизированной бригады, который вел огонь по мирным кварталам", — сказал Басурин.