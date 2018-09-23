Дочь британского миллионера умерла, съев сандвич в аэропорту

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пятнадцатилетняя дочь британского миллионера, основателя сети игрушек Wow Toys Надима Эднан-Лаперуза скончалась после того, как ей стало плохо на борту самолета Лондон — Ницца, сообщает Daily Mail.

Причиной смерти, вероятно, стал сандвич с артишоком и оливками, который девушка купила в аэропорту Хитроу перед вылетом. Во время полета у нее возникла острая аллергическая реакция на семена кунжута в хлебе.

Отец ввел ей две дозы лекарства, однако они не помогли. Девушка умерла в больнице Ниццы.

Эднан-Лаперуз инициировал расследование трагедии. Он требует от компании-производителя сандвичей объяснений, почему на упаковке не было маркировки о наличии в составе кунжута.



