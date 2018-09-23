В центре Одессы произошло покушение на общественного активиста

КИЕВ, 23 сен – РИА Новости. Покушение на местного общественного активиста произошло в центре Одессы, он находится в больнице с огнестрельным ранением, сообщила полиция в Одесской области.

"Вчера вечером в центре Одессы неустановленные преступники совершили выстрел из огнестрельного оружия в одессита. Одесские правоохранители начали расследование покушения на убийство одного из местных жителей", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Отмечается, что пострадавший находится в больнице, произошедшее квалифицировали по статье "покушение на убийство".

Как написал в Facebook начальник главного управления полиции в Одесской области Руслан Форостяк, раненный активист — Олег Михайлик, который является главой городской организации партии "Сила людей" и неоднократно выступал против нынешнего руководства мэрии.

Следователями рассматриваются несколько возможных версий совершения этого преступления, а также устанавливаются его мотивы.