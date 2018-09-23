На юго-западе Японии прогулочный катер врезался в причал

ТОКИО, 23 сен – РИА Новости. Прогулочный катер врезался на скорости в причал на юго-западе Японии, пострадали семь человек, в том числе трехлетний ребенок, передает агентство Киодо со ссылкой на местную службу береговой охраны.

Инцидент произошел утром в воскресенье. Прогулочный катер длиной 7,4 метра внезапно протаранил причал на острове Ономити в префектуре Хиросима.

Согласно предварительным данным, пострадали семь человек в возрасте от трех до 84 лет. Состояние трех из них оценивает как тяжелое.

Причина инцидента устанавливается. Общее число пассажиров катера не уточняется.