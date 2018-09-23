СМИ узнали, зачем украинские корабли подошли к берегам Крыма

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Два корабля ВМС Украины направляются в Бердянск для участия в создании новой военно-морской базы в Азовском море, сообщает "Украинский военный портал".

По информации источников издания, поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" вышли из Западной военно-морской базы в Одессе, в четверг, 20 сентября.

Корабли должны пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив.

ФСБ сообщила, что суда вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, в связи с чем российские корабли береговой охраны отправились их сопровождать "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России".

© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК Корабли ВМСУ у берегов Крыма © Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК Корабли ВМСУ у берегов Крыма

Ситуация в Азовском море

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море. В частности, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко рассказал о переброске украинских войск к Приазовью. Помимо этого, "Украинский военный портал" писал об отправке бронекатеров в акваторию Азовского моря.

Также украинские власти сообщали о планах по созданию в регионе военно-морской базы в этом году.

Как отметил кандидат политических наук Михаил Ненашев, Киев с таким же успехом может вынашивать планы по строительству военно-космической базы на Марсе. По его словам, Украина не обладает нужными кадрами, которые могли бы строить большие корабли и причальные сооружения. При этом он также отметил, что Азовское море мелководное и гораздо больше подходит для рыболовства и туризма, нежели для строительства военных баз.

Глава МИД Украины Павел Климкин, в свою очередь, заявил о наличии "секретного плана" по Азовскому морю, согласованного с западными партнерами Киева. Конкретные меры, которые этот план предусматривает, дипломат называть не стал. Министр также обещал пересмотреть договор о статусе моря. По его словам, Киев может добиться успеха в ситуации вокруг Азовского моря исключительно благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях". При этом он также подчеркнул необходимость увеличения военного присутствия ВСУ в Азовском море.