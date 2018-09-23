МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. В Польше растет разочарование Украиной из-за подходов Киева к политике исторической памяти, а также "антипольского пиара". Об этом ZN.UA сообщил анонимный источник из правительства Польши.

По его словам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Польше Андрей Дещица перешел "красную черту", заявив в эфире радиостанции RMF24, что Киев позволит польской стороне провести эксгумационные работы на территории Украины только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше.

"В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИДа, но и польского правительства", — сказал источник.

Он добавил, что Киев создал негативную атмосферу в польских ведомствах, не позволяющую идти на уступки Украине в вопросе исторической памяти.

В 2017 году украинский Институт национальной памяти заявил о запрете на эксгумационные работы в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках поисков польским Институтом национальной памяти легионеров страны 1915-1916 годов. Это решение было аргументировано "вандализмом" по отношению к украинским памятникам в Польше.