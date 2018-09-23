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Минобороны обвинило Израиль в крушении Ил-20

Сюжет:
Крушение самолета Ил-20 ВКС в Сирии (152)
(обновлено: 12:09 23.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСамолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Архивное фотоСамолет радиоэлектронной разведки Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или, как минимум, о преступной халатности", — сказал он в ходе брифинга.

Прикрывались намеренно

Минобороны указывает, что израильские пилоты истребителей F-16 намеренно прикрывались российским Ил-20 от сирийских зенитных ракет.

Самолет Ил-20. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Рыбальченко
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"Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты", — добавил Конашенков.

В Минобороны отметили, что F-16 совершал маневр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийскими ПВО как попытка второй атаки на объекты инфраструктуры в Сирии.

Трагедия Ил-20 в Сирии
© Виталий Подвицкий
Трагедия Ил-20 в Сирии

Экипаж пытался спастись

В Минобороны подчеркнули, что экипаж Ил-20 пытался спастись и пошел на экстренную посадку после того, как был использован истребителями F-16.

Израильские истребители F-16. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
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"В 22.03 сирийская зенитная ракета поразила более крупную (чем израильские F-16 — ред.) и ближнюю цель — самолет Ил-20. Командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения".

Отмечается, что спустя четыре минуты отметка российского самолета исчезла с радаров.

Ввели в заблуждение

В военном ведомстве заявили, что располагают аудиозаписью предупреждения израильских ВВС об авиаударе по Сирии на русском языке.

Однако Израиль не сообщил России о местоположении своих истребителей F-16.

Израильский истребитель F-16. Архивное фото
© AP Photo / Baz Ratner
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Кроме того, Москву ввели в заблуждение относительно района нанесения удара по Сирии. 

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которой планируется нанести удары израильской авиацией, находятся на севере Сирии", — сказал он.

"Как вы видите на карте, удары израильских ВВС наносились не в северной части Сирийской Арабской Республики, а в районе Латакии, которая является западной провинцией, а сам город Латакия расположен на западном побережье страны", — добавил Конашенков.

Сразу после предупреждения, командир Ил-20, находившийся на севере Сирии, получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу.

"Введение в заблуждение израильским офицером относительно районов нанесения ударов истребителями не позволило вывести российский самолет Ил-20 в безопасный район", — сказал представитель военного ведомства.

Несвоевременная помощь

Минобороны заявило, что израильские истребители F-16 покинули зону, где был сбит российский Ил-20, только через 10 минут после того, как российская сторона довела информацию об инциденте до командного пункта ВВС Израиля.

Самолет Ил-20
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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"Израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а остались в этом же районе и продолжали дежурство в воздухе до 22.40. В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства", — сказал представитель ведомства.

При этом Израиль предложил российским военнослужащим помощь в поисках Ил-20 только через 50 минут после того, как самолет был сбит.

"Только в 22.53 <…> оперативный дежурный командного центра ВВС Израиля в звании полковника вышла на связь и сообщила (команде российской группы в Сирии — ред.): "Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь", — привел Конашенков в ходе брифинга сообщение израильских ВВС.

Российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. Погибли 15 человек.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Крушение самолёта Ил-20 ВКС России в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии

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