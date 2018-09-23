В Багдаде осудили теракт в Ахвазе

ДАМАСК, 23 сен — РИА Новости. МИД Ирака осудил теракт на военном параде в иранском городе Ахваз, заявил представитель ведомства Ахмад Махджуб.

Теракт в Ахвазе произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"МИД Ирака жестко осуждает теракт в иранском Ахвазе на военном параде, унёсший жизни членов органов безопасности и мирных жителей", — говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

"МИД Ирака напоминает неизменную позицию страны о неприятии насилия, каковы бы ни были поводы и причины, где бы то ни было, такое насилие ведёт к подрыву безопасности и стабильности в государстве", — говорится в заявлении.

Парад в Ахвазе проходил в день начала ирано-иракской войны — она шла с 22 сентября 1980 года по 20 августа 1988 года.