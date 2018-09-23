Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, в результате обстрелов повреждены 12 домов, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

С 29 августа в Донбассе действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта в регионе "школьное" перемирие. В субботу командование ДНР сообщило о 24 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия. В результате обстрелов в Горловке повреждены 12 домов, обесточено пять сел на юге ДНР.

"Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 135 единиц", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.