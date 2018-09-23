Роухани заявил о причастности США к теракту в Ахвазе

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и "одна из стран Персидского залива" причастны к атаке на военном параде в Ахвазе, сообщается на сайте президента ИРИ.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.

"Одна из южных стран Персидского залива взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и их (боевиков — ред.) политики, они никогда не испытывали сожаления и не прекращали своих преступлений", — заявил Роухани.

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По словам президента Ирана, США поддерживают наемных боевиков в регионе, предоставляют им необходимые условия для совершения преступлений, и "провоцируют" наемников на совершение атак.

"Нам совершенно ясно, кто это сделал, к какой группировке они принадлежат и к кому имеют отношение. Действия преступников не повлияют на решимость иранской нации, и кровопролитие в Ахвазе получит ответ в рамках закона и интересов нашей страны", — добавил Роухани, отметив, что за атакой стоят иностранные наемники.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом на военном параде в Ахвазе стоят государства, действующие под руководством США.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф ранее заявил, что ответственность за теракт лежит на "региональных спонсорах терроризма и их американских инструкторах".