В ДНР заявили об обстреле Горловки украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольную самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловку, есть прямые попадания боеприпасов в дома, сообщил в воскресенье и.о. главы города Иван Приходько.

"Три прилета в 4:25, два прямых попадания: Нансена, 13 — в стену, Артиллеристов, 42 — в кровлю, Нансена, 11- упало за домом. Нансена, 6 — в результате прилета в дом напротив разбито остекление", — написал Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, огонь велся из минометов калибра 120 миллиметров. Сейчас обстрел возобновился.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.