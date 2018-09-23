В Ереване начались выборы в городской совет

ЕРЕВАН, 23 сен – РИА Новости. Выборы в совет старейшин (городской совет) Еревана, который должен в свою очередь избрать мэра столицы, начались в воскресенье.

Ровно в 07.00 мск открылись все 475 избирательных участков. В избирательные списки включены 848,3 тысячи человек, которым предстоит выбрать депутатов горсовета из 12 партий и блоков.

В соответствии с законом о местном самоуправлении в Ереване, мэра столицы избирает совет старейшин, состоящий из 65 членов. Если по итогам выборов в горсовет одна из партий получит более 50% мест, то возглавляющий ее список кандидат считается избранным мэром. Если кандидат не отвечает предъявляемым требованиям, отказывается от поста или если ни одна партия не получает более 50% мест в совете старейшин, мэр избирается тайным голосованием членов совета.

На пост градоначальника от возглавляемой премьером Армении Николом Пашиняном партии "Гражданский договор" выдвинут комедийный актер Айк Марутян. Партия идет на выборы в блоке "Мой шаг".

Партия "Процветающая Армения", представленная в парламенте второй по величине парламентской фракцией "Царукян", выдвинула кандидатуру депутата Наиры Зограбян.

"Светлая Армения" и "Республика", входящие в парламентскую фракцию "Елк" (Исход), выступают блоком "Свет" и выдвинули на пост мэра министра юстиции Артака Зейналяна.

Среди других политических сил, подавших документы для участия в выборах — Реформистская партия, партии "Наследие", "Айк" (Айказун), "Демократический путь", "Оринац еркир" (Страна законности), "Дашнакцутюн" и "Еркир цирани" (Страна абрикоса), а также блоки "Ереванское общество" и "Ереванцы".

Для избрания в совет старейшин партиям нужно набрать как минимум 6%, а партийным блокам — 8%. В этом случае они проходят в горсовет, получают депутатские мандаты и создают в горсовете партийные фракции.

За ходом голосования будут следить специалисты международного экспертного Центра избирательных систем (ICES) и свыше 600 местных наблюдателей из восьми общественных организаций.

Бывший мэр Еревана Тарон Маргарян заявил о сложении полномочий 9 июля после акций протеста с требованием его отставки. Противники градоначальника обвиняли его в неэффективном управлении. Кроме того, в интернете был выложен фильм о крупном состоянии и недвижимости Маргаряна.