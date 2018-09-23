Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 сен — РИА Новости. Украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В субботу вечером народная милиция ЛНР сообщила об обстреле украинскими силовиками в районе населенного пункта Золотое-5 пассажирского автобуса, в котором находились около 15 человек. В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон установить мир в регионе с начала года.

"За 21 сентября 2018 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано три обстрела", — сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

По его данным, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Золотое-5 (Михайловка), Христовое и Донецкий. Сообщается, что обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего по территории республики были выпущены более десяти мин и гранат, сообщил собеседник.

"В результате обстрела поврежден маршрутный автобус. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется", — дополнил он.