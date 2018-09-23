Немецкие СМИ рассказали о масштабном налоговом мошенничестве на Украине

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Украинская казна теряет миллиарды евро из-за масштабного налогового мошенничества, развернутого в стране, пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование, проведенное по заказу фракции левых и скандинавских зелёных в Европарламенте.

Издание отмечает, что некоторые украинские предприятия и концерны применяют мошеннические схемы по уходу от выплаты налогов и попросту грабят свою страну.

При этом ЕС прекрасно знает обо всех этих махинациях, но не принимает никаких контрмер, а наоборот, продолжает оказывать киевским властям финансовую поддержку. С 2014 года Евросоюз оказал Украине финансовую помощь на сумму одиннадцать миллиардов евро, из которых три миллиарда так и не поступили в украинскую казну.

Лишь спустя четыре года в Брюсселе засомневались и решили проверить во что, были инвестированы средства европейских налогоплательщиков, недоумевает Der Spiegel. Однако по-прежнему большинство европейских чиновников закрывают глаза на происходящее на Украине из-за ситуации с Россией, стараясь не критиковать киевские власти.

"Группам олигархов на Украине выписывают незаполненные денежные чеки и предоставляются разнообразные льготы", — рассказал изданию депутат Европейского парламента от фракции левых Хельмут Шольц.