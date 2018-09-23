Адвокату Марии Бутиной пришлось оправдываться перед судьей

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Защита россиянки Марии Бутиной запросила у Американского университета, где она училась, документы которые могут пролить свет над публикациями в СМИ о студентах, якобы выражавших обеспокоенность возможной связью девушки с российскими спецслужбами, однако в результате адвокату пришлось оправдываться перед судьей, свидетельствует ответ защиты в базе судебных документов.
В ответе адвоката Бутиной Роберта Дрисколла говорится, что защита обратилась не к студентам, а к вузу, где запросила у полиции кампуса записи, которые могли бы иметь отношение к делу.
"СМИ сообщали, что некоторые студенты Американского университета были обеспокоены российскими связями госпожи Бутиной и подавали заявления в правоохранительные органы. Поскольку власти (сторона обвинения – ред.) не предоставили этих заявлений, то полиция кампуса Американского университета является соответствующим потенциальным источником любых заявлений", — поясняется в документе защиты.
Кроме того, адвокаты россиянки запросили копии любых документов, связанных с жалобой Бутиной на действия профессора университета Светланы Савранской. Последняя, напоминает защита, в 2017 года дала интервью СМИ, в котором приводила обсуждения в классе как свидетельство связей Бутиной с российскими властями и предвыборным штабом Трампа. Россиянка тогда в ответ подала официальную жалобу в университете.
"Любые подобные документы, которыми располагает университет в связи с этим инцидентом, уместны для защиты", — считает адвокат.
По его словам, защита также попросила вуз предоставить списки студентов.
"Власти предполагают, что госпожа Бутина не была полноправной учащейся в Американском университете, – но она была. Её однокурсники являются потенциальными свидетелями, которые работали вместе с ней над научными исследованиями и проектами, видели, что она посещает занятия и участвует в них, и знали об ее участии в научной работе", — говорится в ответе защиты.
Бутину задержали в США в июле, ей грозит до 15 лет тюрьмы. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Адвокат россиянки заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".