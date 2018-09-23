Власти США подготовили инициативу по ужесточению выдачи грин-карт мигрантам

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Администрация США в субботу объявила об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и грин-карт уже живущим легально в США мигрантам.
Кроме того, в ряде случаев мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.
"Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Соединенных Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению", — пишет издание Politico.
Постановление не требует утверждения в парламенте. Однако вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение, на что может уйти до года.
Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной, выступает за отмену лотереи грин-карт и так называемой цепной иммиграции, когда право на въезд в США имеют родные легализовавшихся мигрантов.