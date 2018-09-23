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Власти США подготовили инициативу по ужесточению выдачи грин-карт мигрантам

(обновлено: 02:50 23.09.2018)
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© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США. Архивное фотоГрин-карта и доллары США. Архивное фото
© Fotolia / Roman Lipovskiy

ВАШИНГТОН, 23 сен – РИА Новости. Администрация США в субботу объявила об инициативе, направленной на ужесточение выдачи виз и грин-карт уже живущим легально в США мигрантам.

Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне. 1 ноября 2017
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Трамп запустил отмену лотереи грин-карт
Опубликованный министерством внутренней безопасности 447-страничный документ предполагает отказ соискателям, если выяснится, что они воспользовались рядом мер социальной поддержки. В частности, речь идет о получении медицинских услуг по программе Medicaid, талонов на питание или социального жилья. Пользование такими услугами может быть расценено как "существенный отрицательный фактор" при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.

Кроме того, в ряде случаев мигрантов могут попросить внести залог в размере 10 тысяч долларов при рассмотрении заявления.

"Постановление может вынудить миллионы семей с низким достатком выбирать между получением помощи властей и постоянным проживанием в Соединенных Штатах. Правозащитники опасаются, что это может в перспективе ограничить доступ детей к питанию и здравоохранению", — пишет издание Politico.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
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По оценкам властей, это нововведение затронет 382 тысячи человек в год. Такие меры призваны гарантировать, что соискатели в состоянии обеспечить себя финансово и не будут бременем для системы соцобеспечения США.

Постановление не требует утверждения в парламенте. Однако вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение, на что может уйти до года.

Иммиграционная реформа была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Для предотвращения прибытия незаконных мигрантов из Мексики он обещает построить стену на границе с этой страной, выступает за отмену лотереи грин-карт и так называемой цепной иммиграции, когда право на въезд в США имеют родные легализовавшихся мигрантов.

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