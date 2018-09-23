Саудовская Аравия отметит Национальный день миллионом залпов фейерверков

ДУБАЙ, 23 сен — РИА Новости, Юлия Троицкая. Саудовская Аравия в воскресенье отметит 88-ую годовщину основания королевства масштабными празднествами, грандиозное представление цирка Du Soleil, около миллиона залпов фейерверков и световое шоу на западном побережье ждут саудовцев, переживших заметное преображение своей страны за последний год, сообщили РИА Новости в Центре по международным связям правительства.
Вечером небо над основными городами страны расцветят тысячи фейерверков: из 55 установок по всей стране будут выпущены 990 тысяч залпов фейерверков, благодаря чему Саудовская Аравия может дважды попасть в Книгу рекордов Гиннесса — за количество фейерверков и за самый большой флаг, изображенный в небе с их помощью.
На новой набережной города Джидды на западе страны его жители и гости смогут посмотреть световое представление об истории королевства. Используя мобильные телефоны и новые виртуальные технологии, зрители получат возможность увидеть, как окружающие их места могут выглядеть в будущем.
На востоке страны — в городе Эд-Даммам по случаю Национального дня королевства пройдет парад мотоциклов, а в городе Эль-Ахса 16 воздушных шаров отправятся утром в полет, символизируя единство 13 провинций, объединенных под одним флагом и лозунгом будущего развития страны "Видение-2030", которые также будут нести отдельные аэростаты.
С момента празднования прошлого Национального дня королевства Саудовская Аравия изменила свой путь развития, под воздействием наследного принца Мухаммеда бен Салмана из замкнутого ультраконсервативного королевства она стала превращаться в более открытое современное государство, где женщины водят автомобили, работают кинотеатры и концертные залы, строятся морские курорты, а иностранцы могут въехать в страну по туристической визе.