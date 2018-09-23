У берегов Нигерии пираты похитили 12 человек со швейцарского сухогруза

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Пираты похитили 12 человек с сухогруза Glarus швейцарской компании Massoel Shipping у берегов Нигерии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление компании.

Судно, шедшее под швейцарским флагом с грузом пшеницы, следовало из Лагоса к Порт-Харкоту. Нападение произошло в 83 километрах от острова Бонни.

"Компания сотрудничает с властями и специалистами, чтобы обеспечить оперативное и безопасное освобождение заложников", — говорится в заявлении Massoel Shipping.

Сообщается, что всего на корабле находились 19 членов экипажа. Их гражданство не уточняется. Известно только, что среди похищенных нет граждан Швейцарии.

Пираты у берегов Нигерии нередко похищают членов экипажей с проходящих судов ради выкупа.