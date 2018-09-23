МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Команда британского премьер-министра Терезы Мэй начала подготовку к проведению в ноябре досрочных парламентских выборов, пишет газета Sunday Time со ссылкой на двух ее приближенных. Цель выборов — получить поддержку позиции Мэй по Brexit и сохранить за ней премьерское кресло.

Как пишет издание, толчком к принятию такого решения стал неформальный саммит ЕС в Зальцбурге. Цель досрочных выборов — заручиться общественной поддержкой для нового плана действий по Brexit, добавляет издание.

Газета также сообщила, что в окружении Мэй решили снизить внутреннюю оппозицию премьер-министру до предполагаемых выборов. По данным издания, один из ее приближенных заявил министрам, что Мэй, вероятно, уйдет в отставку летом 2019 года — чтобы члены кабинета не пытались сместить ее сейчас.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.